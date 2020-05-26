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Странные перемещения мужа чуть не свели с ума жену 

Екатерина Ёлкина 3 часа назад
Странные перемещения мужа чуть не свели с ума жену
Фото: depositphotos.com
Муж не смог ответить жене на вопрос о своих передвижениях и едва не развелся, хотя был ни в чем не виноват. Об этом пишет издание The News Minute.
Жена 49-летнего жителя индийского штата Тамилнад решила проверить его телефон и заметила, что он успел побывать в местах, о которых ничего ей не говорил. Оказалось, что мужчина скачал приложение Google Maps Timeline, которое сохраняет геоданные, порой не очень точно. Это и стало камнем преткновения в семейных разборках. Жена предпочитала верить картам, а не мужу, ближайшим родственникам и собственным глазам.
Сообщается, что мужчина обратился в полицию с целью добиться справедливости.
Ранее "Рамблер" писал о том, что дочь писателя Эдуарда Успенского обвинила отца после смерти.
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Люди , Google
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