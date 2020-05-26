Парикмахер из России идет на рекорд Гиннесса

Парикмахер из Костромы Влад Демидович пытается попасть в книгу рекордов Гиннесса, из-за чего обслужил за день полсотни человек. Об этом сообщает K1NEWS.RU.

Мужчина должен проработать 48 часов, обслуживая клиентов, без перерыва на обед. У него есть возможность сделать два технических перерыва по пять минут.

@kos_cirulnik

За первые сутки работы Демидович обслужил 50 клиентов и планирует принять еще 20. Сообщается, что парикмахер питается на рабочем месте шоколадными батончиками и фруктовым пюре, а также пьет воду. Во время процесса его снимают и транслируют в прямом эфире.