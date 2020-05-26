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Парикмахер из России постриг полсотни людей без перерыва 

Елизавета Назарова 5 часов назад
Парикмахер из России идет на рекорд Гиннесса
Фото: depositphotos.com
Парикмахер из Костромы Влад Демидович пытается попасть в книгу рекордов Гиннесса, из-за чего обслужил за день полсотни человек. Об этом сообщает K1NEWS.RU.
Мужчина должен проработать 48 часов, обслуживая клиентов, без перерыва на обед. У него есть возможность сделать два технических перерыва по пять минут.
@kos_cirulnik
За первые сутки работы Демидович обслужил 50 клиентов и планирует принять еще 20. Сообщается, что парикмахер питается на рабочем месте шоколадными батончиками и фруктовым пюре, а также пьет воду. Во время процесса его снимают и транслируют в прямом эфире.
"Мы надеемся, что все получится. Влад — очень стойкий человек. Ждем, когда у него откроется второе дыхание", — рассказал организатор акции Джохар Курбанов.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в США выставили на продажу дом с йети.
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