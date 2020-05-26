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Автор «Гарри Поттера» написала книгу для детей на карантине 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Роулинг написала книгу для детей на карантине
Фото: globallookpress.com
Британская писательница Джоан Роулинг написала книгу для детей, которые сидят на карантине. Об этом сообщает BBC News.
По словам автора "Гарри Поттера", она создала книгу много лет назад для своих детей, но решила опубликовать ее только сейчас. Произведение называется "Икабог". Роулинг заявила, что эта книга для "детей на карантине, а также тех, кто вернулся в школы в эти странные, неспокойные времена".
Сообщается, что главы книги будут публиковаться по частям вплоть до 10 июля. На момент написания статьи Роулинг опубликовала две первые части произведения.
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Люди , Джоан Роулинг , Гарри Поттер
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