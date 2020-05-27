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Миллиардер раздаст деньги беднякам 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Миллиардер раздаст деньги беднякам
Фото: depositphotos.com
Миллиардер Джек Дорси, который является создателем Twitter, решил пожертвовать десять миллионов долларов на поддержку обедневших из-за коронавируса семей. Об этом сообщает Forbes.
Деньги раздадут десяти тысячам домохозяйств. Средства миллиардер перечислил благотворительному проекту Project 100.
Людей, которые получат деньги, выбирают в случайном порядке среди тех, кто пользуется приложением Fresh EBT для отслеживания талонов на питание. Финансовую помощь уже получили 84,3 тысячи семей.
До этого Джек Дорси заявил, что отдаст почти 30 процентов своего состояния, один миллиард долларов, на борьбу с коронавирусом.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что названо место, где нацисты спрятали тонны золота.
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Люди , Джек Дорси
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