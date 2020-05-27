Миллиардер раздаст деньги беднякам 

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Миллиардер Джек Дорси, который является создателем Twitter, решил пожертвовать десять миллионов долларов на поддержку обедневших из-за коронавируса семей. Об этом сообщает Forbes.

Деньги раздадут десяти тысячам домохозяйств. Средства миллиардер перечислил благотворительному проекту Project 100.

Людей, которые получат деньги, выбирают в случайном порядке среди тех, кто пользуется приложением Fresh EBT для отслеживания талонов на питание. Финансовую помощь уже получили 84,3 тысячи семей.