Названы люди, чей доход вырастет после пандемии

Эксперты Института прогрессивного образования предположили, представители каких профессий могут рассчитывать на прибавку к заработной плате, сообщает RT.
Как считают специалисты, на рост зарплаты могут рассчитывать SMM— b PR-специалисты, а также контент-менеджеры и продюсеры, поскольку им в период кризиса придется заниматься развитием сервиса и привлечением большего числа клиентов.
По той же причине зарплаты могут вырасти у специалистов в области IT-сферы, онлайн-маркетологов и аналитиков.
Из-за усложнившихся условий работы вполне допускают эксперты рост зарплат у антикризисных менеджеров, специалистов по тайм-менеджменту. Также за свои услуги большее материальное вознаграждение станут получать онлайн-педагоги и виртуальные гиды.
Также ожидается рост заработных плат медиков, психологов и психотерапевтов, зоотехников, ветеринаров и некоторых других работников аграрного сектора.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что в России начали продавать крем "от излучения 5G"