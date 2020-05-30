Названы люди, чей доход вырастет после пандемии

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Эксперты Института прогрессивного образования предположили, представители каких профессий могут рассчитывать на прибавку к заработной плате, сообщает RT.

Как считают специалисты, на рост зарплаты могут рассчитывать SMM— b PR-специалисты, а также контент-менеджеры и продюсеры, поскольку им в период кризиса придется заниматься развитием сервиса и привлечением большего числа клиентов.

По той же причине зарплаты могут вырасти у специалистов в области IT-сферы, онлайн-маркетологов и аналитиков.

Из-за усложнившихся условий работы вполне допускают эксперты рост зарплат у антикризисных менеджеров, специалистов по тайм-менеджменту. Также за свои услуги большее материальное вознаграждение станут получать онлайн-педагоги и виртуальные гиды.

Также ожидается рост заработных плат медиков, психологов и психотерапевтов, зоотехников, ветеринаров и некоторых других работников аграрного сектора.