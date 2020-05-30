Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы работники, чей доход вырастет после пандемии 

Александра Нечаева 3 часа назад
Названы люди, чей доход вырастет после пандемии
Фото: Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
Эксперты Института прогрессивного образования предположили, представители каких профессий могут рассчитывать на прибавку к заработной плате, сообщает RT.
Как считают специалисты, на рост зарплаты могут рассчитывать SMM— b PR-специалисты, а также контент-менеджеры и продюсеры, поскольку им в период кризиса придется заниматься развитием сервиса и привлечением большего числа клиентов.
По той же причине зарплаты могут вырасти у специалистов в области IT-сферы, онлайн-маркетологов и аналитиков.
Из-за усложнившихся условий работы вполне допускают эксперты рост зарплат у антикризисных менеджеров, специалистов по тайм-менеджменту. Также за свои услуги большее материальное вознаграждение станут получать онлайн-педагоги и виртуальные гиды.
Также ожидается рост заработных плат медиков, психологов и психотерапевтов, зоотехников, ветеринаров и некоторых других работников аграрного сектора.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что в России начали продавать крем "от излучения 5G"
Видео дня. Факты о Древнем Египте, которые не раскрывают в школе
Комментарии 1
Люди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Страшные преступления красных в Гражданскую войну
Страшные преступления красных в Гражданскую войну
Как бандеровцы подняли крупнейший бунт в ГУЛАГе
Как бандеровцы подняли крупнейший бунт в ГУЛАГе
Что творят россияне на своих дачах: реальные фото
Что творят россияне на своих дачах: реальные фото
Факты о Древнем Египте, которые не раскрывают в школе
Факты о Древнем Египте, которые не раскрывают в школе
Видео
Поросенок-мутант с двумя головами попал на видео
02:28
Поросенок-мутант с двумя головами попал на видео
Безумный мир
Как развлекаются на карантине в Париже
00:29
Как развлекаются на карантине в Париже
Люди
Ошибки, изменившие ход истории
Ошибки, изменившие ход истории
Истории
Планеты, на которые мы можем улететь уже сейчас
10:34
Планеты, на которые мы можем улететь уже сейчас
Безумный мир
Самая известная бородатая женщина-циркачка
02:07
Самая известная бородатая женщина-циркачка
Люди Истории
Обезьяна едва не ограбила пассажира в метро Москвы
00:41
Обезьяна едва не ограбила пассажира в метро Москвы
Безумный мир
Падение метеорита на Армению попало на видео
00:17
Падение метеорита на Армению попало на видео
Безумный мир Места
Почему на старых фото люди не улыбались
02:23
Почему на старых фото люди не улыбались
Истории Вещи
Факты о Древнем Египте, которые не раскрывают в школе
10:54
Факты о Древнем Египте, которые не раскрывают в школе
Истории
На видео попало дерзкое кошачье ограбление
00:13
На видео попало дерзкое кошачье ограбление
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение