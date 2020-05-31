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Экс-солист «Отпетых мошенников» стал таксистом 

Полина Алферова 1 час назад
Экс-солист «Отпетых мошенников» стал таксистом
Фото: @garik_bogomazov
Издание StarHit сообщает, что бывший солист популярной в конце девяностых группы «Отпетые мошенники» Игорь Богомазов столкнулся с финансовыми проблемами и пошел работать в такси. Кроме того, музыкант уклоняется от алиментов бывшей жене.
Также стало известно, что сестра Игоря хочет в судебном порядке лишить брата и его грудного сына права на апартаменты в Петербурге.
Но друг музыканта Юрий объяснил, что Богомазов специально рассказал о конфликте с сестрой, чтобы получить приглашение в различные телешоу и немного заработать.
«Сейчас Игорь вынужден работать таксистом. Сами знаете, как пострадали артисты из-за экономических проблем в стране», — рассказал друг Богомазова Юрий.
Ранее в Сети бурно обсуждали заявления артиста Сергея Глушко (он же Тарзан), который рассказал о невозможности заработать во время самоизоляции и финансовых проблемах. А власти помогают пенсионерам и врачам, но забыли о деятелях культуры. О тяжелой ситуации в шоу-бизнесе заявил и продюсер Иосиф Пригожин.
Ранее «Рамблер» писал, что названы люди, чей доход вырастет после пандемии.
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Люди , Сергей Глушко , Иосиф Пригожин
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