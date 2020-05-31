Экс-солист «Отпетых мошенников» стал таксистом 

Издание StarHit сообщает , что бывший солист популярной в конце девяностых группы «Отпетые мошенники» Игорь Богомазов столкнулся с финансовыми проблемами и пошел работать в такси. Кроме того, музыкант уклоняется от алиментов бывшей жене.

Также стало известно, что сестра Игоря хочет в судебном порядке лишить брата и его грудного сына права на апартаменты в Петербурге.

Но друг музыканта Юрий объяснил, что Богомазов специально рассказал о конфликте с сестрой, чтобы получить приглашение в различные телешоу и немного заработать.

«Сейчас Игорь вынужден работать таксистом. Сами знаете, как пострадали артисты из-за экономических проблем в стране», — рассказал друг Богомазова Юрий.