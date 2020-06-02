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Писатели-гении, прославившиеся чудачествами 

Елена Красовская 5 часов назад
Смотрите видео и узнайте о писателях-классиках, которые создали бессмертные произведения. Кажется, что писатели, так глубоко разбирающиеся в людях, должны быть в жизни идеальными друзьями, мужьями, сыновьями и отцами. Между тем, многие отечественные авторы прославились скандальностью и нелепыми выходками и заметно осложняли жизнь родственникам. Какие гении литературы могут похвастаться сомнительными достижениями в личной жизни, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как купцы Поповы заработали состояние на спитом чае.
Люди , Видео
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