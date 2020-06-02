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Журналист рассказал о побочном эффекте вакцины от коронавируса 

Елизавета Назарова 1 час назад
Журналист Джек Соммерс стал одним из первых, кто испытал вакцину в Великобритании. Он описал свои ощущения в газете The Independent.
Соммерс рассказал, что перед тестированием вакцины ему нужно было завести отдельный счет в банке, чтобы получить деньги за тест. Потом он прошел онлайн-опрос о состоянии здоровья, и только после этого его пригласили в больницу для подачи заявки.
Журналист сдал анализы, заполнил документы и посмотрел обучающее видео, а потом ждал одобрения заявки. По словам Соммерса, реакция его друзей была неоднозначная: большинство спрашивали, не заразят ли его коронавирусом.
"Будьте готовы к бесконечным вопросам друзей и родных, в частности о том, что вас заразят коронавирусом по ходу испытаний. Это не так", — рассказал он.
Несмотря на свой страх перед уколами, журналист решился на инъекцию. По его словам, она прошла безболезненно. После вакцинации его отправили домой и попросили записывать симптомы.
@jack_sommers
Соммерс рассказал, что в первые несколько дней у него поднялась температура, но до сих пор не уверен, не было ли это его воображением.
"Худшим побочным эффектом оказалась паранойя", — заявил Соммерс. При этом он отметил, что не почувствовал никаких симптомов.
Журналист рассказал, что решился на тестирование вакцины, чтобы помочь тысячам людей и оставить след в истории.
"Хочется рассказать внукам, что я тестировал вакцину, которая спасла человечество. Но даже если "моя" вакцина не поможет, то я никогда не пожалею о том, что был одним из первых, кто поучаствовал в испытаниях", — поделился журналист.
Ранее "Рамблер" сообщал, что студент из Китая нашел гнездо в своих штанах после карантина.
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Люди , Видео , The Independent
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