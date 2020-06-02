Журналист Джек Соммерс стал одним из первых, кто испытал вакцину в Великобритании. Он описал свои ощущения в газете The Independent.

Соммерс рассказал, что перед тестированием вакцины ему нужно было завести отдельный счет в банке, чтобы получить деньги за тест. Потом он прошел онлайн-опрос о состоянии здоровья, и только после этого его пригласили в больницу для подачи заявки.

Журналист сдал анализы, заполнил документы и посмотрел обучающее видео, а потом ждал одобрения заявки. По словам Соммерса, реакция его друзей была неоднозначная: большинство спрашивали, не заразят ли его коронавирусом.

"Будьте готовы к бесконечным вопросам друзей и родных, в частности о том, что вас заразят коронавирусом по ходу испытаний. Это не так", — рассказал он.

Несмотря на свой страх перед уколами, журналист решился на инъекцию. По его словам, она прошла безболезненно. После вакцинации его отправили домой и попросили записывать симптомы.

@jack_sommers

Соммерс рассказал, что в первые несколько дней у него поднялась температура, но до сих пор не уверен, не было ли это его воображением.

"Худшим побочным эффектом оказалась паранойя", — заявил Соммерс. При этом он отметил, что не почувствовал никаких симптомов.

Журналист рассказал, что решился на тестирование вакцины, чтобы помочь тысячам людей и оставить след в истории.

"Хочется рассказать внукам, что я тестировал вакцину, которая спасла человечество. Но даже если "моя" вакцина не поможет, то я никогда не пожалею о том, что был одним из первых, кто поучаствовал в испытаниях", — поделился журналист.