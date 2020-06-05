Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании 

По словам предпринимателя, конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.

С самого начала пандемии COVID-19 в социальных сетях и интернет-СМИ распространяются слухи о том, что фонд Билла и Мелинды Гейтс причастен к пандемии. По мнению адептов теории, Гейтс стремится использовать вакцину для чипирования людей и глобальной слежки за ними:

"Я никогда не занимался микрочипами. Это почти невозможно опровергнуть, настолько это глупо и дико",

— подчеркнул Гейтс.