Американский бизнесмен, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании.
По словам предпринимателя, конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
С самого начала пандемии COVID-19 в социальных сетях и интернет-СМИ распространяются слухи о том, что фонд Билла и Мелинды Гейтс причастен к пандемии. По мнению адептов теории, Гейтс стремится использовать вакцину для чипирования людей и глобальной слежки за ними:
"Я никогда не занимался микрочипами. Это почти невозможно опровергнуть, настолько это глупо и дико",
— подчеркнул Гейтс.
Фонд Билла и Мелинды Гейтс является самым крупным донором ВОЗ. В 2018-2019 году он обеспечил 9,76% бюджета организации.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в России начали продавать крем "от излучения 5G".