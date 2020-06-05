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Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании 

Мира Маркина 2 часа назад
Американский бизнесмен, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании.
По словам предпринимателя, конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
С самого начала пандемии COVID-19 в социальных сетях и интернет-СМИ распространяются слухи о том, что фонд Билла и Мелинды Гейтс причастен к пандемии. По мнению адептов теории, Гейтс стремится использовать вакцину для чипирования людей и глобальной слежки за ними:
"Я никогда не занимался микрочипами. Это почти невозможно опровергнуть, настолько это глупо и дико",
— подчеркнул Гейтс.
Фонд Билла и Мелинды Гейтс является самым крупным донором ВОЗ. В 2018-2019 году он обеспечил 9,76% бюджета организации.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в России начали продавать крем "от излучения 5G".
Люди , Видео , Билл Гейтс , Мелинда Гейтс , ВОЗ , Microsoft
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