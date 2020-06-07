Названа новая привычка россиян после пандемии 

Издание «Политика Сегодня» процитировало слова замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александра Семенова о том, что новой привычкой станет повсеместное ношение маски.

Особенно уместно и полезно это будет во время всплеска сезонных респираторных заболеваний. Кроме того, маска является эффективным средством для того, чтобы предотвратить распространение вирусов и микробов.

В Москве масочный режим действует с 1 июня. Граждане должны надевать маски и перчатки при каждом выходе из дома.