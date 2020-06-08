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Рыбак поймал самого большого горбыля в мире 

Анастасия Иванова 1 час назад
Рыбак поймал самого большого горбыля в мире
Фото: depositphotos.com
Рыбак из мексиканского штата Южная Нижняя Калифорния поймал в океане самого большого белого горбыля за последние 67 лет. Об этом пишет издание USA Today.
36-летний рыбак Рикардо Рейес Мартинес поймал особь весом 39,9 килограмма. Мужчина побил рекорд, который был установлен еще в 1953 году. Тогда у берегов Мексики поймали белого горбыля весом 37,98 килограмма.
IGFA/ Facebook
Рикардо Рейес Мартинес выловил рыбу еще 30 апреля, после чего случай зарегистрировали в Международной ассоциации спортивной рыбалки. Сначала мужчина даже не подозревал, что установил новый рекорд.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что рекордно большого веслоноса выловил рыбак.
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