Рыбак поймал самого большого горбыля в мире 

Рыбак из мексиканского штата Южная Нижняя Калифорния поймал в океане самого большого белого горбыля за последние 67 лет. Об этом пишет издание USA Today.

36-летний рыбак Рикардо Рейес Мартинес поймал особь весом 39,9 килограмма. Мужчина побил рекорд, который был установлен еще в 1953 году. Тогда у берегов Мексики поймали белого горбыля весом 37,98 килограмма.

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Рикардо Рейес Мартинес выловил рыбу еще 30 апреля, после чего случай зарегистрировали в Международной ассоциации спортивной рыбалки. Сначала мужчина даже не подозревал, что установил новый рекорд.