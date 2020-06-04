Рекордно большого веслоноса выловил рыбак 

Американец выловил в озере Кистон рекордно большого веслоноса. Этим он обрел популярность в Сети.

Мужчина по имени Иеремиа Меффорд выбрался в свой выходной на рыбалку с семьей. Во время ловли рыбы ему удалось вытащить из воды веслоноса, вес которого составлял почти 65 килограмм.

Местный закон гласит, что рыболовам необходимо отпускать веслоносов, которые были пойманы в пятницу и понедельник. Но так как веслонос Меффорда был выловлен в субботу, он смог сохранить улов и сделать замеры.

Спустя час на место прибыли биологи. Были произведены замеры и подтвержден рекорд. После этого рыбу было решено отпустить обратно в озеро. Примечательно, что биологи несколько минут плыли вслед за рыбой, чтобы убедиться, что с ней все в порядке.