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Самые известные фаворитки российских императоров 

Елена Красовская 27 минут назад
Видео рассказывает о фаворитках российских императоров, которые влияли на их жизни и даже на жизнь страны. Пожалуй, самой известной фавориткой в отечественной истории является Анна Монс, возлюбленная Петра Первого, которая была рядом с ним около десяти лет. С Анной император встретился, ещё состоя в первом браке, всячески баловал и даже даровал вотчину, но в конце концов всё-таки расстался с ней. Почему Пётр разорвал отношения с Монс и какие ещё российские цари имели фавориток, узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как мужчина узнал о родстве с королями и зазнался.
Люди , Видео , Истории
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