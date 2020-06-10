Жизнь принца Гарри превратилась в ночной кошмар 

Планы принца Гарри и его супруги Меган Маркл разрушились из-за пандемии коронавируса, а жизнь внука Елизаветы II «превратилась в ночной кошмар». Об этом заявил королевский обозреватель Рассел Майерс, сообщает Radio New Zealand.

Принц Гарри и Меган Маркл переехали в Лос-Анджелес. По словам журналиста, у пары были грандиозные планы: они хотели открыть благотворительный фонд и зарабатывать деньги на публичных выступлениях. Однако все изменилось из-за пандемии коронавируса.

Рассел Майерс рассказал, что принц Гарри не знает, чем заняться на чужбине, и ему сложно адаптироваться в новом месте. Сейчас у него обострились проблемы с психикой.