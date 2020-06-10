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Жизнь принца Гарри превратилась в ночной кошмар 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Жизнь принца Гарри превратилась в ночной кошмар
Фото: globallookpress.com
Планы принца Гарри и его супруги Меган Маркл разрушились из-за пандемии коронавируса, а жизнь внука Елизаветы II «превратилась в ночной кошмар». Об этом заявил королевский обозреватель Рассел Майерс, сообщает Radio New Zealand.
Принц Гарри и Меган Маркл переехали в Лос-Анджелес. По словам журналиста, у пары были грандиозные планы: они хотели открыть благотворительный фонд и зарабатывать деньги на публичных выступлениях. Однако все изменилось из-за пандемии коронавируса.
Рассел Майерс рассказал, что принц Гарри не знает, чем заняться на чужбине, и ему сложно адаптироваться в новом месте. Сейчас у него обострились проблемы с психикой.
Кроме того, пара переживает из-за денег. Первый год после отречения финансовые вопросы решает принц Чарльз, но потом супругам придется зарабатывать самостоятельно.
Ранее "Рамблер" сообщал, что раскрыты подробности жизни богачей в Монако.
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Люди , Елизавета II , принц Гарри , Чарльз Виндзор
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