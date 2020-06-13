Далай-лама выпустил дебютный трек 

Известный духовный лидер в честь своего 85-летия готовится выпустить альбом песен и мантр под названием «Inner World». На днях на своем официальном YouTube-канале Далай-Лама выложил в открытый доступ первый сингл «Compassion» (Сострадание).

Оценить творчество духовного лидера уже смогли более 200 000 человек. За основу сингла взята одна из известный буддистских молитв, которую пропел сам Далай-Лама.

Подготовить альбом Далай-Ламе помогли супруги-музыканты Авраам и Джунель Кунин, которые подготовили целый список мантр и бесед духовного лидера на разные темы. После этого они написали музыку и на нее наложили фразы Далай-Ламы из молитв и собранных воедино бесед. Альбом будет состоять из 11 таких необычных композиций.

Средства от продаж альбома пойдут на благотворительность. Часть денег планируют передать в Институт разума и жизни, также будут переданы средства на развитие образовательной программы, которую Далай-Лама разработал вместе со специалистами Университета Эмори.