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Правила, которым строго следуют цыгане в таборе 

Елена Красовская 3 часа назад
Смотрите видео и узнайте о необычных правилах цыганского табора. Все мы много раз видели цыган на улицах, а некоторые даже пообщались с ними. Но внутрь табора попасть человеку со стороны почти невозможно: цыгане неохотно пускают чужаков в свою жизнь. По каким законам живут цыгане в таборе? Какие ограничения установлены для девушек? И почему родители-цыгане противятся бракам наследников с представителями других народов?
Ранее «Рамблер» рассказывал, как мужчина завещал свое многомиллионное состояние слонам.
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