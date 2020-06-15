Правила, которым строго следуют цыгане в таборе 

Смотрите видео и узнайте о необычных правилах цыганского табора. Все мы много раз видели цыган на улицах, а некоторые даже пообщались с ними. Но внутрь табора попасть человеку со стороны почти невозможно: цыгане неохотно пускают чужаков в свою жизнь. По каким законам живут цыгане в таборе? Какие ограничения установлены для девушек? И почему родители-цыгане противятся бракам наследников с представителями других народов?