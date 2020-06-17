Что пошло не так у Валентины Терешковой в космосе 

Видео рассказывает об очередной космической победе Советского Союза — одиночном женском полёте. 16 июня 1957 года на орбиту отправилась Валентина Терешкова, первая женщина-космонавт и единственная женщина, совершившая одиночный полёт. Тогда 26-летняя Терешкова провела в космосе трое суток, но при возвращении корабля возникли проблемы: он приземлился не в Казахстане, как задумывалось, а на Алтае. Как проходила подготовка к полёту и как перенесла его Валентина, узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Далай-лама выпустил дебютный трек.