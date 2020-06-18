Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Мужчина потратил 5000 фунтов, чтобы стать русалкой

Елена Красовская
1 час назад
Комментарии1
На видео попал бывший морской биолог, который решил стать русалкой. Уильям Роул работал в морской лаборатории в Гонолулу на Гавайских островах, но некоторое время назад лабораторию расформировали. Тогда Уильям вспомнил о детском увлечении - русалках. Мужчина всегда обожал сказки об этих подводных соблазнительницах и подумал, что может превратиться в русалку. Он потратил более 5 000 фунтов стерлингов на создание амуниции для себя и нескольких девушек, и теперь снова проводит время за изучением жизни морских обитателей, но уже находясь рядом с ними.
Комментарии1
Люди,Видео
Главное сейчас
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоФото
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьи
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖ
Игры
Новости
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Путешествия
Новости путешествийПутеводители
Гороскопы
Гороскопы
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress