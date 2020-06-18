Мужчина потратил 5000 фунтов, чтобы стать русалкой

На видео попал бывший морской биолог, который решил стать русалкой. Уильям Роул работал в морской лаборатории в Гонолулу на Гавайских островах, но некоторое время назад лабораторию расформировали. Тогда Уильям вспомнил о детском увлечении - русалках. Мужчина всегда обожал сказки об этих подводных соблазнительницах и подумал, что может превратиться в русалку. Он потратил более 5 000 фунтов стерлингов на создание амуниции для себя и нескольких девушек, и теперь снова проводит время за изучением жизни морских обитателей, но уже находясь рядом с ними.