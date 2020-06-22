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Что стало с легендарной Ольгой Корбут 

Елена Красовская 6 часов назад
Видео рассказывает о советской спортсменке Ольге Корбут, которая в семидесятые годы прошлого века стала настоящей легендой спортивной гимнастики. В 1970 году 15-летняя Ольга стала чемпионкой СССР, а спустя два года на Олимпиаде в Мюнхене завоевала три золотых медали. Благодаря Ольге в спортивной гимнастике появился новый опасный элемент — петля Корбут, которая сегодня запрещена. Но спортивная слава не принесла гимнастке счастья. Почему Корбут уехала в США и как сложилась её жизнь за океаном? Подробности жизни спортсменки — в ролике.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как живут амиши в Америке на фоне пандемии.
Люди , Видео , Истории , Ольга Корбут
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