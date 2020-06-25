На видео попали люди, едва сбежавшие от оползня 

На видео попал пугающий инцидент, снятый очевидцем возле украинского города Яремче. Области Украины, расположенные у Карпатских гор, накрыли сильнейшие ливни, спровоцировавшие оползни. В Ивано-Франковской области были разрушены автострады и уничтожено озеро Кривое. Именно здесь и запечатлели, как женщина с детьми едва успевает отбежать от проваливающегося асфальта. За кадром слышны крики испуганных детей.