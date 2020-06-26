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Реальные люди, с которых списали героев книг 

Елена Красовская 6 часов назад
Смотрите видео и узнайте о реальных людях, с которых писатели списали героев. Так, героиней сказки Ханса Кристиана Андерсена «Дюймовочка» стала крошечная девочка. Считается, что прототипом героини была знакомая Андерсена, девушка невысокого роста и изуродованная горбом. Несмотря на непривлекательность, девушка обладала добрый нравом, но погибла молодой в результате пожара. Именно после этого несчастья Андерсен стал бояться огня. Ролик расскажет о других людях, которых описали в книгах.
Ранее «Рамблер» рассказывал, почему у русских возникает «генетическая нищета».
Люди , Видео , Истории , Ханс Андерсен
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