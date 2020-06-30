История красавицы, 25 лет просидевшей взаперти 

Видео рассказывает ужасающую историю француженки Бланш Монье, которую строгая мать продержала взаперти четверть века. Бланш выросла в обеспеченной семье и получила отличное воспитание. К красавице регулярно сватались самые завидные женихи, но мать девушки всем отказывала. К 27 годам Бланш так и не вышла замуж, но неожиданно встретила любовь и стала настаивать на замужестве. Тут-то мать и проявила коварство и сделала её затворницей.