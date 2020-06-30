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Мужчина переплыл океан из-за COVID-19 ради встречи с отцом 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Мужчина переплыл океан в пандемию ради встречи с отцом
Фото: depositphotos.com
После того, как в мире отменили международные перелеты, мужчине пришлось плыть через океан ради встречи со своим отцом. Об этом сообщает People.
47-летний Хуан Мануэль был в марте в Португалии, а вся его семья осталась в Аргентине. Из-за пандемии международные перелеты из страны были отменены, поэтому Мануэлю пришлось долгое время провести вдали от семьи. Больше всего он расстроился из-за того, что в Аргентине остался его престарелый отец. Так, мужчина решил переплыть Атлантический океан на парусной лодке.
"Я готов был пойти на все ради встречи с семьей", — сказал он.
Он несколько раз останавливался в портах, чтобы пополнить запасы еды и заправить лодку. Под конец путешествия он попал в сильный шторм и пришвартовался в Бразилии. В общей сложности путешествие заняло у него 85 дней. Мануэль признался, что у него ни разу не возникло мысли бросить эту затею или вернуться в Португалию. По приезде он сдал тест на коронавирус, который оказался отрицательным, а после он навестил своего отца, чтобы поздравить его с прошедшим 90-летием.
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