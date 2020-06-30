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Открыта тайна аномальных зон в земной коре 

Екатерина Ёлкина 34 минуты назад
Открыта тайна аномальных зон в земной коре
Фото: depositphotos.com
Ученые из Университета штата Флорида в США обнаружили, что в новой земной коре могут встречаются фрагменты древней коры, которая провалилась в мантию и почти расплавилась. Статья специалистов, объясняющая эту загадку, появилась в журнале Science Advances.
По мнению ученых, земная поверхность начала обновляться 4,5 миллиарда лет назад — с момента образования планеты. Ранее считалось, что это не так.
Caroline McNiel / National MagLab
Геологи изучили химический состав 500 образцов базальтовых пород, взятых в 30 участках срединно-океанических хребтов (MORB), где образуется новая кора. Здесь потоки мантии выходят на поверхность и образуют магматические породы, одновременно раздвигая литосферные плиты. Параллельно этому процессу более древние части океанической коры как бы подныривают под континентальную кору и опускаются в мантию.
Такие участки характеризуются аномально низким соотношением германия и кремния в отличие от новых пород. Ученые изучили химически истощенные базальтовые хребты и обогащенные. Выяснилось, что аномальные участки — это результат переработки фрагментов старой коры в мантии.
Ранее "Рамблер" писал о том, что мужчина случайно купил 28 машин и запаниковал.
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