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Что стало с женщиной, впервые вышедшей в космос 

Елена Красовская 1 час назад
Смотрите видео и вспомните о первой женщине, которая вышла в открытый космос. Этой отважной исследовательницей была Светлана Савицкая, советская женщина-космонавт. Историческое событие произошло в 1984 году. Светлана должна была стать командиром экипажа космонавтов, полностью состоявшего из женщин, который планировали отправить на орбиту в 1986 году, но по ряду причин этот полёт отменили. Как складывалась жизнь Савицкой после завершения карьеры космонавта и чем она занимается сегодня?
Ранее «Рамблер» рассказывал, как женщина-водолаз спасала блокадный Ленинград.
Люди , Видео , Истории , Светлана Савицкая
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