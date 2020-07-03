Что стало с женщиной, впервые вышедшей в космос 

Смотрите видео и вспомните о первой женщине, которая вышла в открытый космос. Этой отважной исследовательницей была Светлана Савицкая, советская женщина-космонавт. Историческое событие произошло в 1984 году. Светлана должна была стать командиром экипажа космонавтов, полностью состоявшего из женщин, который планировали отправить на орбиту в 1986 году, но по ряду причин этот полёт отменили. Как складывалась жизнь Савицкой после завершения карьеры космонавта и чем она занимается сегодня?
Ранее «Рамблер» рассказывал, как женщина-водолаз спасала блокадный Ленинград.