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Каякер чудом спасся от крупного крокодила 

Елена Красовская 6 часов назад
Видеокамера американского каякера запечатлела, как на лодку напал крокодил. Спортсмен Питер Джойс путешествовал по реке Ваккамав в штате Северная Каролина (США). На носу каяка была закреплена камера, она-то и сняла, как крокодил, проплывавший мимо, задел лодку и перевернул её. Мужчина оказался в воде, но быстро сумел вернуться в правильное положение. По словам мужчины, от атаки крокодила его спасло лишь росшее в воде дерево. Если бы не оно, рептилия могла бы укусить человека.
Ранее «Рамблер» узнал, что в Сети рассказали о самых раздражающих странностях русских мужчин.
Люди , Безумный мир , Видео
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