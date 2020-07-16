Каякер чудом спасся от крупного крокодила 

Видеокамера американского каякера запечатлела, как на лодку напал крокодил. Спортсмен Питер Джойс путешествовал по реке Ваккамав в штате Северная Каролина (США). На носу каяка была закреплена камера, она-то и сняла, как крокодил, проплывавший мимо, задел лодку и перевернул её. Мужчина оказался в воде, но быстро сумел вернуться в правильное положение. По словам мужчины, от атаки крокодила его спасло лишь росшее в воде дерево. Если бы не оно, рептилия могла бы укусить человека.