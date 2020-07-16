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Родившаяся в 1897 году женщина раскрыла свой секрет 

Стелла Шмель 3 часа назад
Франциска Сусано родилась на Филиппинах в городе Кабанкалан 11 сентября 1897 года. Сейчас ей 122 года.
По крайней мере, так гласят ее документы, но достоверность информации в данный момент проверяют местные власти. Если подлинность этого факта будет подтверждена, то Сусано признают самой старой женщиной в мире, которая действительно родилась еще в XIX веке.
Старушка работала на ферме в прошлом, у нее 14 наследников. Сусано уверена, что секрет ее долголетия в том, что всю жизнь она ела свежие овощи. В ее обычный рацион входят кабачки, корнеплоды, баклажаны и мед. Кроме того, она считает, что немалую роль сыграла и ежедневная игра на губной гармошке — именно этим она занимается каждое утро, когда просыпается.
Ранее "Рамблер" писал, что живого мужчину сочли мертвым и отказались выпускать из морга.
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