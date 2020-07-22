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Женщина точно предсказала дату и время своей смерти 

Мира Маркина 1 час назад
Женщина точно предсказала дату и время своей смерти
Фото: depositphotos.com
Тайская долгожительница из провинции Удонтхани точно предсказала дату и время своей смерти.
17 июля 91-летняя Марнсри Хамсорн сказала своему сыну и его жене, что она уйдет из жизни 19 июля около 17:30. До этого в течение месяца ее наследник Сурат Тхамронглаохапан замечал, что его мать разговаривает сама с собой. Когда он поинтересовался у матери, что происходит, она ответила, что разговаривает с духами умерших родственников.
19 июля Хамсорн поперхнулась во время еды, и ей стало плохо. В 18:30 полицейские узнали о случившемся, после чего немедленно приехали к женщине домой. Они обнаружили тело женщины, уже некоторое время лежащее на кровати. Причиной смерти назвали удушье.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что живого мужчину сочли мертвым и отказались выпускать из морга.
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