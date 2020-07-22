Женщина точно предсказала дату и время своей смерти 

Тайская долгожительница из провинции Удонтхани точно предсказала дату и время своей смерти.

17 июля 91-летняя Марнсри Хамсорн сказала своему сыну и его жене, что она уйдет из жизни 19 июля около 17:30. До этого в течение месяца ее наследник Сурат Тхамронглаохапан замечал, что его мать разговаривает сама с собой. Когда он поинтересовался у матери, что происходит, она ответила, что разговаривает с духами умерших родственников.

19 июля Хамсорн поперхнулась во время еды, и ей стало плохо. В 18:30 полицейские узнали о случившемся, после чего немедленно приехали к женщине домой. Они обнаружили тело женщины, уже некоторое время лежащее на кровати. Причиной смерти назвали удушье.