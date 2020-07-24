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Волна сбила подростка с камня и уволокла его в море 

Елена Красовская 4 часа назад
На видео попал подросток, который неосторожно попозировал на каменистом побережье в Северной Ирландии. 18-летний молодой человек решил сделать несколько кадров на так называемой «Мостовой гигантов», красивом каменистом участке берега, на фоне волн. Но он определённо не рассчитал силу стихии: в какой-то момент волна обрушилась на камни, сбив парня с ног и затащив его в море. Выбраться из воды горе-модели помогли приятели. Сообщается, что молодой человек получил несколько ссадин.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что интеллект принца Гарри поставили под сомнение, сравнив со способностями жены.
Люди , Безумный мир , Видео , принц Гарри
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