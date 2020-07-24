Волна сбила подростка с камня и уволокла его в море 

На видео попал подросток, который неосторожно попозировал на каменистом побережье в Северной Ирландии. 18-летний молодой человек решил сделать несколько кадров на так называемой «Мостовой гигантов», красивом каменистом участке берега, на фоне волн. Но он определённо не рассчитал силу стихии: в какой-то момент волна обрушилась на камни, сбив парня с ног и затащив его в море. Выбраться из воды горе-модели помогли приятели. Сообщается, что молодой человек получил несколько ссадин.