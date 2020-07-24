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На видео попала мстительница, поджигающая авто 

Елена Красовская 2 часа назад
На видео попал опасный инцидент, показывающий, что месть может обернуться против самого мстителя. На кадрах видно, как женщина облила минивэн бензином и поднесла зажигалку, чтобы поджечь авто обидчика. Но, очевидно, поджигательница забыла, что взрыв порождает взрывную волну. Как только машина вспыхнула, даму тут же отбросило волной. Но она не растерялась, поднялась, схватила инструменты и отбежала на безопасное расстояние.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как женщина точно предсказала дату и время своей смерти.
Люди , Видео
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