Известный рок-музыкант раскрыл секрет создания хитов

Знаменитый британский рок-музыкант Род Стюарт признался, что именно помогало ему сочинять свои хиты. Об этом сообщает издание The Mirror.

Источником вдохновения певец назвал алкоголь. Род Стюарт рассказал, что продюсеры группы The Faces, фронтменом которой он был, запирали его в номере отеля наедине с запасом вина. Это помогало музыканту писать тексты. Стюарт сказал, что больше всего он опасался сочинить что-нибудь банальное.

«Это худшее чувство, когда ты думаешь, что пишешь абсолютную чушь»

Род Стюарт играл с группами The Jeff Beck Group и The Faces, но прославился как сольный исполнитель. В 2005 году ему вручили премию «Грэмми».