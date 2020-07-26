Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Легендарный рок-музыкант раскрыл секрет создания хитов 

Полина Алферова 50 минут назад
Известный рок-музыкант раскрыл секрет создания хитов
Фото: РИА Новости
Знаменитый британский рок-музыкант Род Стюарт признался, что именно помогало ему сочинять свои хиты. Об этом сообщает издание The Mirror.
Источником вдохновения певец назвал алкоголь. Род Стюарт рассказал, что продюсеры группы The Faces, фронтменом которой он был, запирали его в номере отеля наедине с запасом вина. Это помогало музыканту писать тексты. Стюарт сказал, что больше всего он опасался сочинить что-нибудь банальное.
«Это худшее чувство, когда ты думаешь, что пишешь абсолютную чушь»
Род Стюарт играл с группами The Jeff Beck Group и The Faces, но прославился как сольный исполнитель. В 2005 году ему вручили премию «Грэмми».
Ранее «Рамблер» писал, что интеллект принца Гарри поставили под сомнение.
Видео дня. Почему Николай II не бежал из России, чтобы спастись
Люди , принц Гарри , Род Стюарт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Интеллект принца Гарри поставили под сомнение
Интеллект принца Гарри поставили под сомнение
«Расстрелянных офицеров» хватило на две армии
«Расстрелянных офицеров» хватило на две армии
Зрительница помогла ведущей обнаружить рак
Зрительница помогла ведущей обнаружить рак
Видео
Видео: котенок дважды украл деньги из пивной
00:22
Видео: котенок дважды украл деньги из пивной
Безумный мир
«Расистское отродье»: белые богачи взбесили всех
00:31
«Расистское отродье»: белые богачи взбесили всех
Истории
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
Истории
Туристы сняли злобную атаку акулы на морского котика
00:29
Туристы сняли злобную атаку акулы на морского котика
Безумный мир
Волна сбила подростка с камня и уволокла его в море
00:24
Волна сбила подростка с камня и уволокла его в море
Люди Безумный мир
На видео попала мстительница, поджигающая авто
00:26
На видео попала мстительница, поджигающая авто
Люди
Самые жуткие обряды Древней Руси
10:40
Самые жуткие обряды Древней Руси
Истории
Почему Николай II не бежал из России, чтобы спастись
05:38
Почему Николай II не бежал из России, чтобы спастись
Истории Люди
На видео сняли аварийную посадку самолёта-разведчика
00:51
На видео сняли аварийную посадку самолёта-разведчика
Безумный мир
Военный пилот посадил пылающий самолет с детьми
06:24
Военный пилот посадил пылающий самолет с детьми
Люди Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение