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Грузин-шутник прогулялся по пляжу в розовых стрингах 

Елена Красовская 3 часа назад
Смотрите видео и узнайте, как разыграли мужчины девушек, отдыхавших на пляже в Грузии. Шутники решили проверить, как отреагируют красавицы на мужчину в стрингах. Один из приятелей надел розовые стринги и бродил по пляжу, время от времени приседая и делая вид, что завязывает шнурки. При этом шорты у него слегка спускались, из-за чего становилось заметным нижнее бельё. Второй участник розыгрыша снимал реакцию девушек.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Райан Рейнольдс пообещал 5000 долларов нашедшему плюшевого медведя.
Люди , Безумный мир , Видео , Райан Рейнольдс
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