Грузин-шутник прогулялся по пляжу в розовых стрингах 

Смотрите видео и узнайте, как разыграли мужчины девушек, отдыхавших на пляже в Грузии. Шутники решили проверить, как отреагируют красавицы на мужчину в стрингах. Один из приятелей надел розовые стринги и бродил по пляжу, время от времени приседая и делая вид, что завязывает шнурки. При этом шорты у него слегка спускались, из-за чего становилось заметным нижнее бельё. Второй участник розыгрыша снимал реакцию девушек.