С кого списали образ таможенника из «Белого солнца» 

Смотрите видео и узнайте о человеке, который стал прообразом легендарного таможенника Павла Верещагина, которого гениально сыграл актёр Павел Луспекаев в фильме «Белое солнце пустыни» (1969). Режиссёр Владимир Мотыль очень хотел снять в этой роли Луспекаева, хотя тот был уже серьёзно болен. И всё потому, что Луспекаев был практически копией Михаила Поспелова, офицера российской армии, с которого и списали героя.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Райан Рейнольдс пообещал 5000 долларов нашедшему плюшевого медведя.