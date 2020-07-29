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С кого списали образ таможенника из «Белого солнца» 

Елена Красовская 2 часа назад
Смотрите видео и узнайте о человеке, который стал прообразом легендарного таможенника Павла Верещагина, которого гениально сыграл актёр Павел Луспекаев в фильме «Белое солнце пустыни» (1969). Режиссёр Владимир Мотыль очень хотел снять в этой роли Луспекаева, хотя тот был уже серьёзно болен. И всё потому, что Луспекаев был практически копией Михаила Поспелова, офицера российской армии, с которого и списали героя.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Райан Рейнольдс пообещал 5000 долларов нашедшему плюшевого медведя.
Люди , Видео , Истории , Владимир Мотыль , Михаил Поспелов , Павел Луспекаев , Райан Рейнольдс
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