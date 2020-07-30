Советский электрик тайно собрал уникальную коллекцию 

Видео рассказывает о простом советском электрике, в котором мало кто мог заподозрить ценителя искусств. Когда 72-летний Александр Ильин ушёл из жизни, то в его квартире обнаружили уникальную коллекцию, которая поразила даже искушённых поклонников старины. Начало коллекции положили ещё драгоценности матери Александра: она была родом из обеспеченной семьи и кое-что сумела сохранить даже во время революции. Смотрите ролик и узнайте, что же нашли эксперты у электрика из Кировограда.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как маленькая девочка спасла 60 000 человек.