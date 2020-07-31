Как ФБР поймало самого разыскиваемого хакера мира 

Видео рассказывает о талантливых программистах, которые перешли на тёмную сторону и стали хакерами. Одни делают это из любопытства, другие из баловства, а третьи по идейным соображениям. Зачастую происки хакеров доставляют неудобства не только обычным людям, чьи электронные почтовые ящики и личные кабинет в банках оказываются взломанными, но и правительствам стран. Смотрите ролик и узнайте о хакерах, которых уже который год разыскивают спецслужбы.