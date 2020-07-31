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Как ФБР поймало самого разыскиваемого хакера мира 

Елена Красовская 8 часов назад
Видео рассказывает о талантливых программистах, которые перешли на тёмную сторону и стали хакерами. Одни делают это из любопытства, другие из баловства, а третьи по идейным соображениям. Зачастую происки хакеров доставляют неудобства не только обычным людям, чьи электронные почтовые ящики и личные кабинет в банках оказываются взломанными, но и правительствам стран. Смотрите ролик и узнайте о хакерах, которых уже который год разыскивают спецслужбы.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что объяснён феномен долголетия кавказцев.
Люди , Видео , ФБР
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