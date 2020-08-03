Самые жестокие правительницы в истории мира 

Смотрите видео и узнайте о самых жестоких правительницах в истории человечества. Принято считать, что жесткостью отличаются мужчины-правители, и действительно, куда чаще беспощадные тираны встречаются среди представителей сильной половины. Однако были среди правителей и дамы, чьё бессердечие не знало границ. Ролик расскажет, чем прославилась княгиня Ольга, почему Марию Тюдор прозвали «кровавой» и за что не любили Изабеллу Кастильскую.