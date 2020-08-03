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Самые жестокие правительницы в истории мира 

Елена Красовская 7 часов назад
Смотрите видео и узнайте о самых жестоких правительницах в истории человечества. Принято считать, что жесткостью отличаются мужчины-правители, и действительно, куда чаще беспощадные тираны встречаются среди представителей сильной половины. Однако были среди правителей и дамы, чьё бессердечие не знало границ. Ролик расскажет, чем прославилась княгиня Ольга, почему Марию Тюдор прозвали «кровавой» и за что не любили Изабеллу Кастильскую.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как сёстры воссоединились спустя 53 года в реабилитационном центре.
Люди , Видео , Истории
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