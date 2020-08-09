Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиянин в 83 года покорил Эльбрус 

Александра Нечаева 6 часов назад
Россиянин в 83 года покорил Эльбрус
Фото: Depositphotos
На вершину высшей точки Европы взошел житель Кабардино-Балкарии Рамазан Джаппуев, сообщают РИА Новости со ссылкой на АО «Курорт-Эльбрус».
Пенсионер совершил восхождение на Эльбрус в честь первых горных строителей горного курорта, осваивающих склоны Эльбруса, гор Терскоп и Чегет, с которыми Рамазан вместе работал в 1960-х годах.
Изначально восхождение было запланировано на 24 июля, но из-за плохой погоды пришлось перенести мероприятие. И вот сегодня Джаппуев в сопровождении своего сына-спасателя и дочери, которая является медицинским работником.
Восхождение прошло хорошо, в 10 утра 83-летний покоритель вершины стоял на высоте 5621 метра, на восточной стороне Эльбруса.
Ранее "Рамблер" писал о том, что девятилетний мальчик стал известным, когда спас отца из воды.
Видео дня. Как отличить настоящий белый гриб от ложного
Люди , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Судьба предателя, выдавшего Зою Космодемьянскую
Судьба предателя, выдавшего Зою Космодемьянскую
Как герой Первой мировой войны предал Россию
Как герой Первой мировой войны предал Россию
Как выглядели доисторические красотки
Как выглядели доисторические красотки
Видео
Как девушке удалось овладеть запрещенной профессией
02:20
Как девушке удалось овладеть запрещенной профессией
Люди
Что скрывали о московской Олимпиаде-80
12:30
Что скрывали о московской Олимпиаде-80
Истории
В подмосковной реке нашли живого крокодила
00:53
В подмосковной реке нашли живого крокодила
Безумный мир
Самые нелепые ограбления, попавшие на камеру
10:16
Самые нелепые ограбления, попавшие на камеру
Люди
Зачем индейцы носят на голове перья
02:29
Зачем индейцы носят на голове перья
Истории
Загадки картин да Винчи, которые так и не разгадали
03:02
Загадки картин да Винчи, которые так и не разгадали
Люди Вещи
Водитель во время обгона разнес АЗС
00:24
Водитель во время обгона разнес АЗС
Люди
Собака, поющая в дуэте с хозяином, позабавила Сеть
01:00
Собака, поющая в дуэте с хозяином, позабавила Сеть
Безумный мир
К Земле несется астероид-исполин
00:32
К Земле несется астероид-исполин
Безумный мир
В метро полицейский помог мужчине завязать галстук
00:14
В метро полицейский помог мужчине завязать галстук
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение