Россиянин в 83 года покорил Эльбрус 

Все новости на карте

На вершину высшей точки Европы взошел житель Кабардино-Балкарии Рамазан Джаппуев, сообщают РИА Новости со ссылкой на АО «Курорт-Эльбрус».

Пенсионер совершил восхождение на Эльбрус в честь первых горных строителей горного курорта, осваивающих склоны Эльбруса, гор Терскоп и Чегет, с которыми Рамазан вместе работал в 1960-х годах.

Изначально восхождение было запланировано на 24 июля, но из-за плохой погоды пришлось перенести мероприятие. И вот сегодня Джаппуев в сопровождении своего сына-спасателя и дочери, которая является медицинским работником.

Восхождение прошло хорошо, в 10 утра 83-летний покоритель вершины стоял на высоте 5621 метра, на восточной стороне Эльбруса.