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17-летнюю девушку сочли двойником Майла Джексона 

Стелла Шмель 5 часов назад
17-летнюю девушку сочли двойником Майла Джексона
Фото: @Lorunelisabeth, globallookpress.com
17-летняя жительница Манчестера Лоран Элизабет моментально обрела славу в Сети, стоило лишь ей опубликовать несколько своих фотографий в Twitter. Она имеет поразительное сходство с королем поп-сцены Майклом Джексоном, чем заинтересовала множество людей. Селфи Лоран всего за несколько дней набрало более сотни тысяч лайков и множество тысяч репостов.
Издание Mirror разузнало, что об этой внезапно свалившейся славе думает сама героиня:

"Забавно, а на что тут обижаться? Ведь очевидно, что на этом снимке я действительно очень похожа на Майкла Джексона",

— рассказала она.

"Лишь однажды меня смогли задеть. Кто-то разместил мое фото на сайте с подписью, что я якобы легла под нож пластического хирурга ради сходства со звездой, но это не так. Комментарии там были гадкие. Потом, правда, пост удалили".

Но историю тяжело назвать однозначной, потому что в других своих социальных сетях девушка выглядит совершенно по-другому, а ее снимок в стиле Майкла Джексона может быть отредактированной версией этого фото.
Социальные сети
Некоторые снимки Лоран ставят под сомнение версию о том, что карточка, где она имеет сходство с Майклом Джексоном, правдива.
Социальные сети
Ранее "Рамблер" писал, что девушка 10 лет питалась чипсами, пока ей не помог гипноз.
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Комментарии 3
Люди , Майкл Джексон
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