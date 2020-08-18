Как выжить в лесу, если вы заблудились 

Ролик рассказывает, как не потеряться в лесу и выжить, если вы всё-таки заблудились. С наступлением грибного сезона число случаев исчезновения людей увеличивается, При этом, как говорят спасатели, большинство людей можно было бы спасти, если бы они правильно себя вели в лесу. Почему перед выходом за грибами нужно оповестить знакомых, зачем некурящему грибнику спички и почему яркая одежда лучше практичного камуфляжа, узнайте из видео.