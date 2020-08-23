Скончался «старейший мужчина в истории» 

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Умер мужчина, неофициально считавшийся самым старейшим в истории. Это был 116-летний житель ЮАР Фреди Блом.

Как сообщает издание The Guardian, он родился 8 мая 1904 года. Всю свою жизнь он трудился на ферме и работе в строительстве.

Сам Фреди говорил, что никакого персонального рецепта долголетия он не изобрел, а дожить до внушительного возраста ему помогла воля высших сил.

Незадолго до кончины Блом еще самостоятельно мог колоть дрова, но угас буквально за несколько дней.

Сообщается, что скончался долгожитель в больнице от естественных причин.