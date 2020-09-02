Какую катастрофу предсказал Стивен Хокинг в 2600 году 

Смотрите видео и узнайте, что предрекал нашей планете выдающийся физик прошлого века Стивен Хокинг. Врачи давали молодому Хокингу всего несколько лет жизни, но мужчина, несмотря на полную неподвижность, прожил до 76 лет и до последнего момента сохранял ясность ума. На счету Хокинга десятки научных работ и открытий в области космологии, но он также был футурологом и много говорил о будущем. И, по мнению учёного, уже через несколько веков планету ждёт катастрофа.
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