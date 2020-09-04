На юную певицу грохнулась мать с потолка 

Смотрите видео и узнайте, какие неожиданности могут произойти во время записи домашнего концерта. Жительница Нью-Йорка решили записать на мобильный телефон песню в собственном исполнении, но в какой-то момент внезапно начал рушиться потолок и показалась женская нога. Как выяснилось, девушка с семьёй недавно переехала в новый дом, но в нём оказались слабые межэтажные перекрытия. Когда начинающая певица записывала видео, на втором этаже находилась её мать, которая и свалилась на голову дочери с потолка.