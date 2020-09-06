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Почему раньше левшей всегда переучивали 

Елена Красовская 15 часов назад
Ролик рассказывает, почему в прение времена левшей переучивали и заставляли писать правой рукой. Сегодня можно встретить людей, которые без проблем пишут левой рукой, а детей, левая рука является ведущей, никто не принуждает использовать правую. Но писать им всё равно не очень удобно: поскольку мы пишем слева направо, то при письме левой рукой написанное тут же размазывается. Это была одна из причин, почему левшей во времена СССР так старательно переучивали. Почему ещё леворуких малышей учили писать правой рукой, узнайте из видео.
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Люди , Видео , Истории
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