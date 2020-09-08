Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как стюардесса телом прикрыла людей от террористов 

Елена Красовская 9 часов назад
Ролик рассказывает историю индийской стюардессы пассажиров авиалайнера от террористов. Трагедия случилась в сентябре 1986 года, когда самолёт авиакомпании Pan Am захватили террористы. 23-летняя девушка сумела предупредить пилотов, что самолёт захвачен. После посадки пилоты тайно покинули кабину, так что Нирдже пришлось стать на борту главной. Смотрите видео и узнайте, что сделала для пассажиров самоотверженная бортпроводница.
Ранее «Рамблер» рассказывал, какие опасности угрожают пенсионерам дома.
Люди , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первый предатель из ГРУ, которого казнили
Первый предатель из ГРУ, которого казнили
За что казаки убили героя Гражданской войны
За что казаки убили героя Гражданской войны
Привычки красноармейцев, удивлявшие солдат вермахта
Привычки красноармейцев, удивлявшие солдат вермахта
Видео
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
01:00
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
Безумный мир
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
10:53
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
Истории
Секретные функции лифта, о которых мало кто знает
10:47
Секретные функции лифта, о которых мало кто знает
Вещи
Как стюардесса телом прикрыла людей от террористов
04:28
Как стюардесса телом прикрыла людей от террористов
Люди
Что на самом деле ели жители Древней Руси
08:45
Что на самом деле ели жители Древней Руси
Истории
Как сложилась жизнь прототипа Наташи Ростовой
14:30
Как сложилась жизнь прототипа Наташи Ростовой
Люди
Откуда взялись на планете таинственные мегалиты
04:58
Откуда взялись на планете таинственные мегалиты
Истории Места
Странные традиции первой брачной ночи
02:38
Странные традиции первой брачной ночи
Истории
Чем баловали себя древние греки
10:23
Чем баловали себя древние греки
Истории
Почему раньше левшей всегда переучивали
04:49
Почему раньше левшей всегда переучивали
Люди Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение