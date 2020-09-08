Как стюардесса телом прикрыла людей от террористов 

Ролик рассказывает историю индийской стюардессы пассажиров авиалайнера от террористов. Трагедия случилась в сентябре 1986 года, когда самолёт авиакомпании Pan Am захватили террористы. 23-летняя девушка сумела предупредить пилотов, что самолёт захвачен. После посадки пилоты тайно покинули кабину, так что Нирдже пришлось стать на борту главной. Смотрите видео и узнайте, что сделала для пассажиров самоотверженная бортпроводница.