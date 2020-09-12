Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шнуров прокомментировал приговор Ефремову 

Полина Алферова 3 часа назад
Шнуров прокомментировал приговор Ефремову
Фото: РИА Новости
Музыкант Сергей Шнуров высказал свое мнение по поводу приговора актеру Михаилу Ефремову. Об этом сообщает РИА Новости.

«Чересчур жестоко. Но он (Ефремов) сам виноват — зачем было такого адвоката брать? Неясно», — заявил Сергей Шнуров.

Напомним, что 8 сентября стал известен приговор суда — Михаил Ефремов получил восемь лет и лишение водительских прав на три года. Отбывать свой срок актер будет в колонии общего режима. Адвокат актера Эльман Пашаев обжаловал приговор.
Авария произошла 8 июня в Москве. В результате столкновения погиб Сергей Захаров.
Ранее «Рамблер» писал, что Папа римский назвал секс "божественным удовольствием".
Люди , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Сергей Шнуров , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шнуров прокомментировал приговор Ефремову
Шнуров прокомментировал приговор Ефремову
Почему Жуков не верил в смерть Гитлера
Почему Жуков не верил в смерть Гитлера
Женщину в платье с декольте не пустили в музей
Женщину в платье с декольте не пустили в музей
Видео
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
00:11
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
Места
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
01:00
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
Безумный мир
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
10:53
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
Истории
На видео сняли мужчину, наполовину ставшего тигром
01:15
На видео сняли мужчину, наполовину ставшего тигром
Люди
Пугающая мистика, о которой молчат космонавты
11:01
Пугающая мистика, о которой молчат космонавты
Люди
Настырный кот завопил по-человечески
00:08
Настырный кот завопил по-человечески
Безумный мир
Вымершие животные, которые все еще могут быть живы
08:57
Вымершие животные, которые все еще могут быть живы
Безумный мир
Мифические существа, которых якобы встречали в жизни
10:03
Мифические существа, которых якобы встречали в жизни
Истории
Хамоватый примат узнал, что у туристки под шортами
00:46
Хамоватый примат узнал, что у туристки под шортами
Безумный мир
Почему у пластиковой мешалки два отверстия на кончике
02:19
Почему у пластиковой мешалки два отверстия на кончике
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение