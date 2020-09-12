Шнуров прокомментировал приговор Ефремову 

Музыкант Сергей Шнуров высказал свое мнение по поводу приговора актеру Михаилу Ефремову. Об этом сообщает РИА Новости.
«Чересчур жестоко. Но он (Ефремов) сам виноват — зачем было такого адвоката брать? Неясно», — заявил Сергей Шнуров.
Напомним, что 8 сентября стал известен приговор суда — Михаил Ефремов получил восемь лет и лишение водительских прав на три года. Отбывать свой срок актер будет в колонии общего режима. Адвокат актера Эльман Пашаев обжаловал приговор.
Авария произошла 8 июня в Москве. В результате столкновения погиб Сергей Захаров.
Ранее «Рамблер» писал, что Папа римский назвал секс "божественным удовольствием".