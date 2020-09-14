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Удачливый миллионер бросил все и уехал на край света 

Елена Красовская 4 часа назад
Смотрите видео и узнайте историю ирландского миллионера Дэвида Глэшина, который с первых дней жизни купался в роскоши. Появившись на свет в очень обеспеченной семье, Дэвид не знал отказа ни в чём, а когда он повзрослел, то стал главой корпорации, добывающей золото. Компания пополнила его счета на 30 миллионов долларов. Но после финансового кризиса 1987 года дела Дэвида резко пошли на спад, и тогда он принял решение, изменившее его судьбу навсегда.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Шнуров прокомментировал приговор Ефремову.
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