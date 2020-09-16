Знаменитости, погибшие из-за нелепых случайностей 

Смотрите видео и узнайте и нелепых случайностях, которые унесли жизни великих людей. Это были настолько удивительные случаи, что в них сложно поверить. Так, драматург Жан-Батист Мольер ушёл из жизни, играя главного героя в пьесе «Мнимый больной». Художник Алексей Венецианов погиб, когда его повозку понесли лошади. Танцовщица Айседора Дункан была удушена длинным шарфом, запутавшимся в колёсах автомобиля. Ролик расскажет и о других неожиданных смертях знаменитых в прошлом людей.
Ранее «Рамблер» назвал три поступка, которые выдают невоспитанного человека.