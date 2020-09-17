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Стало известно, о чем Гагарин предупредил будущих космонавтов 

Стелла Шмель 4 часа назад
«Ребята, готовьте пакеты!»
Фото: globallookpress.com
Стало известно, о чем Юрий Гагарин предупредил будущих космонавтов, когда вернулся после своего первого полета в космос. После полета 11 апреля 1961 года космонавт рассказал о вестибулярных расстройствах, которые может испытывать тело. Об этом поведал космонавт Алексей Елисеев в видео, опубликованном на YouTube-канале Московского музея космонавтики.

"Ребята, готовьте пакеты!",

— сказал Гагарин первой группе космонавтов после своего знаменитого полета.
Как отметил Елисеев, Гагарин редко рассказывал о своих заслугах и никогда не кичился тем, что летал в космос. Более того, он не любил додумывать детали, обрисовывая свой рассказ сложностями, которые случались во время полетов. По словам Елисеева, Гагарин вел себя всегда, как простой человек, который не любил привлекать к себе внимание.
Ранее "Рамблер" писал, что послание в бутылке нашлось спустя двадцать лет.
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Люди , Юрий Гагарин , Алексей Елисеев
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