Стало известно, о чем Юрий Гагарин предупредил будущих космонавтов, когда вернулся после своего первого полета в космос. После полета 11 апреля 1961 года космонавт рассказал о вестибулярных расстройствах, которые может испытывать тело. Об этом поведал космонавт Алексей Елисеев в видео, опубликованном на YouTube-канале Московского музея космонавтики.

"Ребята, готовьте пакеты!",

— сказал Гагарин первой группе космонавтов после своего знаменитого полета.

Как отметил Елисеев, Гагарин редко рассказывал о своих заслугах и никогда не кичился тем, что летал в космос. Более того, он не любил додумывать детали, обрисовывая свой рассказ сложностями, которые случались во время полетов. По словам Елисеева, Гагарин вел себя всегда, как простой человек, который не любил привлекать к себе внимание.