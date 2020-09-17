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Мать заперла красавицу-дочь на 25 лет в чулане 

Елена Красовская 3 часа назад
Видео рассказывает историю француженки Бланш Монье, которой выпала чудовищная участь. Девушка была красавицей, хотя и отличалась чудаковатым характером. В 24 года она влюбилась и решила выйти замуж, но мать воспротивилась браку. Своевольная Бланш продолжила встречи с женихом, и тогда рассерженная мать заперла её в комнате. Правда, никто не предполагал, что заточение продлится четверть века. Смотрите видео и узнайте, чем завершилась история.
Ранее «Рамблер» назвал три поступка, которые выдают невоспитанного человека.
Люди , Видео
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