Мать заперла красавицу-дочь на 25 лет в чулане 

Видео рассказывает историю француженки Бланш Монье, которой выпала чудовищная участь. Девушка была красавицей, хотя и отличалась чудаковатым характером. В 24 года она влюбилась и решила выйти замуж, но мать воспротивилась браку. Своевольная Бланш продолжила встречи с женихом, и тогда рассерженная мать заперла её в комнате. Правда, никто не предполагал, что заточение продлится четверть века. Смотрите видео и узнайте, чем завершилась история.