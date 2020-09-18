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Самая пожилая женщина в мире побила рекорд долголетия 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Японка побила рекорд долголетия
Фото: WujekJasiek/CC BY-SA 4.0
Самой пожилой женщине на планете — японке Канэ Танаке — исполнилось 117 лет и 260 дней. Об этом сообщает телеканал NHK.
Женщина побила рекорд долголетия, который установила японка Наби Тадзима, скончавшаяся в позапрошлом году.
Известно, что Канэ Танаке любит шоколад и планирует дожить до 120 лет. Женщина родилась 2 января 1903 года.
На данный момент в Японии свыше 80 тысяч человек старше 100 лет. Из них 88% — это женщины.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что россиянин не стареет 20 лет и выглядит как подросток.
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